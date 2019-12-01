Тренер объяснил результат Непряевой в пасьюте на этапе КМ в Руке

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в финской Руке.

«С Натальей удалось обменяться буквально несколькими фразами. Выступлением не то чтобы не довольна, она жалуется на мышечную боль. Накануне попросила сделать массаж посильнее, но сделали так, что мышцы были не в рабочем состоянии. Это было видно по движениям и по пульсу. Гонка не задалась не по причине подготовки лыж или ещё чего-то, а именно из-за проблемы в мышцах», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

Он отметил, что, возможно, такое её решение было ошибкой, которая привела к такому результату.

«Не нужно было пытаться убрать тот небольшой дискомфорт, который был до этого. Необходимо было оставить мышцы в тонусе, сделать лёгкий массаж, но она захотела вот так», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Непряева заняла 18-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.