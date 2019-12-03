Определён порядок старта биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде

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Определён порядок старта биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде.
Определён порядок старта биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Первым из россиян на старт выйдет Эдуард Латыпов — он побежит 26-м. Далее — Александр Логинов (31-й), Эдуард Малышко (33-й), Матвей Елисеев (50-й), Евгений Гараничев (51-й), Никита Поршнев (73-й) и Антон Бибиков (102-й).

Индивидуальная гонка пройдёт 4 декабря. Время начала — 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Подчуфарова заняла четвёртое место в дебютной гонке за Словению.

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