Определён порядок старта биатлонистов в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде.

Первым из россиян на старт выйдет Эдуард Латыпов — он побежит 26-м. Далее — Александр Логинов (31-й), Эдуард Малышко (33-й), Матвей Елисеев (50-й), Евгений Гараничев (51-й), Никита Поршнев (73-й) и Антон Бибиков (102-й).

Индивидуальная гонка пройдёт 4 декабря. Время начала — 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Подчуфарова заняла четвёртое место в дебютной гонке за Словению.