Биатлонистка Подчуфарова заняла четвёртое место в дебютной гонке за Словению

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла участие в своей первой гонке в составе сборной Словении.

Дебютной для возобновившей карьеру 27-летней Подчуфаровой стала спринтерская гонка в рамках этапа Кубка Австрии по биатлону, в которой она заняла четвёртое место, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Победу в спринте одержала немка Надин Хорхлер, опередившая Подчуфарову на 52,1 секунды.

Второе место заняла австрийка Рамона Дюрингер. Тройку замкнула ещё одна представительница Германии — Элизабет Шмидт.

Подчуфарова перешла в сборную Словении перед стартом сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.