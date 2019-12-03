Биатлонистка Подчуфарова заняла четвёртое место в дебютной гонке за Словению

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Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла участие в своей первой гонке в составе сборной Словении.
Биатлонистка Подчуфарова заняла четвёртое место в дебютной гонке за Словению
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Дебютной для возобновившей карьеру 27-летней Подчуфаровой стала спринтерская гонка в рамках этапа Кубка Австрии по биатлону, в которой она заняла четвёртое место, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Победу в спринте одержала немка Надин Хорхлер, опередившая Подчуфарову на 52,1 секунды.

Второе место заняла австрийка Рамона Дюрингер. Тройку замкнула ещё одна представительница Германии — Элизабет Шмидт.

Подчуфарова перешла в сборную Словении перед стартом сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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