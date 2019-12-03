Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

Стадион был официально открыт 23 августа 2016 года. Окончательная стоимость арены составила $350 млн. Стадион вмещает 30 457 зрителей.

Как сообщает клубная пресс-служба, «ВЭБ Арена» была награждена дипломом победителя городского конкурса «Город для всех». Стадион награждён за организацию физической культуры и спорта, лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры. Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина.

Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года. «ВЭБ Арена» вмещает 30 457 зрителей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом сборной Словакии.