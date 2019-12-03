СМИ: ЦСКА интересуется футболистом сборной Словакии

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии по футболу Роберт Боженик попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат», армейцы намерены арендовать 20-летнего форварда с правом выкупа в предстоящее зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Боженик, являющийся воспитанником «Жилины», провёл на клубном уровне 16 матчей, отметившись тремя голами. Также в его активе три гола в шести матчах за сборную Словакии, в составе которой он выступает с 2019 года.

«Жилина» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Словакии, набрав 32 очка в 17 матчах.

ЦСКА с 33 очками идёт на четвёртом месте в Российской премьер-лиге.

Ранее стало известно, что армейцы не смогли договориться об аренде нападающего китайского «Бэйцзин Гоань» Седрика Бакамбу.