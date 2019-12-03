Спортивный директор «Ювентуса» рассказал о планах Роналду на следующий сезон

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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что форвард команды Криштиану Роналду продолжит выступать за туринцев и в сезоне-2020/21.
Спортивный директор «Ювентуса» рассказал о планах Роналду на следующий сезон
  • © Riccardo Giordano/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«По нашему мнению, Криштиану заслужил «Золотой мяч» — 2019. Без сомнений, он останется в «Ювентусе» и в следующем сезоне. Он хочет завоевать ещё один «Золотой мяч» в составе «Ювентуса», и мы его в этом поддерживаем», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действителен до лета 2022 года. В нынешнем году португалец занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперёд форварда «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ранее сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца.

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