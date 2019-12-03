СМИ: Три футболиста «Авангарда» покинули клуб из-за потолка зарплат

Лучший бомбардир курского «Авангарда» Роман Минаев, а также форвард команды Артём Федчук и полузащитник Илья Кубышкин расторгли контракты с клубом.

По информации «Чемпионата», причиной такого решения игроков стало сокращение бюджета клуба и установление в нём потолка зарплат. Таким образом, футболисты стали свободными агентами и смогут перейти в другой клуб бесплатно.

В текущем сезоне 21-летний Минаев провёл 25 матчей в ФНЛ, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач.

24-летний Федчук и 23-летний Кубышкин провели по 17 матчей в первенстве, отличившись четырьмя и двумя голами соответственно.

«Авангард» набрал 27 очков после 25 туров и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета клуб отделяет два очка.

Ранее сообщалось, что на «Ростов» и «Мордовию» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов.