СМИ: Три футболиста «Авангарда» покинули клуб из-за потолка зарплат
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- РИА Новости
По информации «Чемпионата», причиной такого решения игроков стало сокращение бюджета клуба и установление в нём потолка зарплат. Таким образом, футболисты стали свободными агентами и смогут перейти в другой клуб бесплатно.
В текущем сезоне 21-летний Минаев провёл 25 матчей в ФНЛ, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач.
24-летний Федчук и 23-летний Кубышкин провели по 17 матчей в первенстве, отличившись четырьмя и двумя голами соответственно.
«Авангард» набрал 27 очков после 25 туров и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета клуб отделяет два очка.
Ранее сообщалось, что на «Ростов» и «Мордовию» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов.