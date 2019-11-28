На «Ростов» и «Мордовию» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов

Компания «Спорт-Ин» подала иски в суд на футбольные клубы «Ростов» и «Мордовия» из-за их задолженностей по оплате аренды стадионов в Ростове-на-Дону и Саранске.

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РИА Новости

По словам представителя «Спорт-Ин» Александра Богомолова, которые передаёт ТАСС, «Ростов» задолжал 14,4 млн рублей, а «Мордовия» — порядка 40,4 млн рублей. Он подчеркнул, что данный вопрос уже решается в судебном порядке. «Ростов», выступающий в РПЛ, по итогам 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Мордовия», играющая в ФНЛ, — 18-я с 19 очками после 25 туров. Ранее сообщалось, что «Балтика» погасила долги по аренде стадиона «Калининград».