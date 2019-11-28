«Балтика» погасила долги по аренде стадиона «Калининград»

Короткая ссылка
Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» погасил долги по аренде стадиона «Калининград».
«Балтика» погасила долги по аренде стадиона «Калининград»
  • © fc-baltika.ru

По словам главы пресс-службы компании «Спорт-инжиниринг», занимающейся эксплуатацией арены, Александра Богомолова, которые передаёт ТАСС, клуб погасил задолженность по аренде, которая составляла порядка 19 млн рублей.

Стадион «Калининград» вместимостью 35 016 зрителей был возведён к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял четыре матча мирового первенства.

В нынешнем сезоне ФНЛ «Балтика» по итогам 25 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии восхитился стадионом в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить