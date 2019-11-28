«Балтика» погасила долги по аренде стадиона «Калининград»

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» погасил долги по аренде стадиона «Калининград».

По словам главы пресс-службы компании «Спорт-инжиниринг», занимающейся эксплуатацией арены, Александра Богомолова, которые передаёт ТАСС, клуб погасил задолженность по аренде, которая составляла порядка 19 млн рублей.

Стадион «Калининград» вместимостью 35 016 зрителей был возведён к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял четыре матча мирового первенства.

В нынешнем сезоне ФНЛ «Балтика» по итогам 25 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии восхитился стадионом в Санкт-Петербурге.