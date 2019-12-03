Месси обошёл ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

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Французское футбольное издание France Football опубликовало подробные итоги голосования за престижную награду «Золотой мяч».
Месси обошёл ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
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По итогам голосования занявший первое место форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси набрал 686 очков, а ставший вторым защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк — 679 баллов.

Для 32-летнего Месси этот «Золотой мяч» стал шестым в его карьере. Прежде ни одному игроку не удавалось подобное. Ван Дейк же впервые был номинирован на эту престижную награду.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон стал обладателем трофея имени Яшина.

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