Месси обошёл ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Французское футбольное издание France Football опубликовало подробные итоги голосования за престижную награду «Золотой мяч».

По итогам голосования занявший первое место форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси набрал 686 очков, а ставший вторым защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк — 679 баллов.

Для 32-летнего Месси этот «Золотой мяч» стал шестым в его карьере. Прежде ни одному игроку не удавалось подобное. Ван Дейк же впервые был номинирован на эту престижную награду.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ливерпуля» Алисон стал обладателем трофея имени Яшина.