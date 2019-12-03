Фергюсон: сезон охоты на Нурмагомедова открыт

Американский боец Тони Фергюсон заявил, что собирается победить действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я не выхожу из головы у этого парня. Он смотрит на меня, собирается напряжённо тренироваться. Он будет так нервничать, что допустит ошибку, а я собираюсь этим воспользоваться. Я намерен подловить его во время схватки. Да, будет яичница, детка. У этого парня проблема, и имя ей — Тони Фергюсон. Я иду за ним. Сезон охоты открыт», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.

В послужном списке Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Он с 2018 года является действующим чемпионом UFC в лёгком весе и уже дважды защитил свой титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. В активе Фергюсона 25 побед в 28 поединках.

Поединок должен состояться 18 апреля 2020 года в Бруклине.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал, как будет готовиться к бою с Фергюсоном.