Футболист «Сельты» Мина подозревается в изнасиловании

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Нападающий испанской «Сельты» Санти Мина в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии.
Футболист «Сельты» Мина подозревается в изнасиловании
  • © Pablo Morano/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает es.besoccer.com, Мина обвиняется в домогательствах к молодой женщине в Мохакаре. Отмечается, что инцидент произошёл в 2017 году.

Вместе с Миной по этому делу также проходит защитник «Химнастика» Давид Гольдар, но суд не установил, причастен ли он к возможному преступлению или виновен в недонесении о случившемся.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов принёс извинения за фразу о применении физической силы по отношению к женщинам.

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