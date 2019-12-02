Футболист «Сельты» Мина подозревается в изнасиловании

Нападающий испанской «Сельты» Санти Мина в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии.

Как сообщает es.besoccer.com, Мина обвиняется в домогательствах к молодой женщине в Мохакаре. Отмечается, что инцидент произошёл в 2017 году.

Вместе с Миной по этому делу также проходит защитник «Химнастика» Давид Гольдар, но суд не установил, причастен ли он к возможному преступлению или виновен в недонесении о случившемся.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов принёс извинения за фразу о применении физической силы по отношению к женщинам.