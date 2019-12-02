Глава ОКР посетит олимпийский саммит в Лозанне

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков примет участие в олимпийском саммите, который состоится 6 и 7 декабря в Лозанне.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что основными предметами обсуждения на мероприятии станут проведение летней Олимпиады 2020 года в Токио, борьба с допингом и защита чистых спортсменов, а также программа поддержки атлетов и доклад Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) о будущем спорта.

Ранее президент IBU прокомментировал возможное отстранение России из-за допингового скандала.