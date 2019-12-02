Глава ОКР посетит олимпийский саммит в Лозанне
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Отмечается, что основными предметами обсуждения на мероприятии станут проведение летней Олимпиады 2020 года в Токио, борьба с допингом и защита чистых спортсменов, а также программа поддержки атлетов и доклад Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) о будущем спорта.
Ранее президент IBU прокомментировал возможное отстранение России из-за допингового скандала.