Глава ОКР посетит олимпийский саммит в Лозанне

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков примет участие в олимпийском саммите, который состоится 6 и 7 декабря в Лозанне.
Глава ОКР посетит олимпийский саммит в Лозанне
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что основными предметами обсуждения на мероприятии станут проведение летней Олимпиады 2020 года в Токио, борьба с допингом и защита чистых спортсменов, а также программа поддержки атлетов и доклад Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) о будущем спорта.

Ранее президент IBU прокомментировал возможное отстранение России из-за допингового скандала.

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