Волейболист Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире

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Известный волейболист Алексей Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире в Уфе, в котором участвовала его дочь.
Волейболист Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире
  • © официальный сайт ВК «Енисей»

Как сообщает «Вести.Ru», дочь спортсмена дошла до финала соревнований, но там её дисквалифицировали из-за поведения находящегося в состоянии алкогольного опьянения отца, который нецензурно выражался, ссорился с другими родителями и провоцировал судей.

В Twitter также появилось видео, на котором Спиридонов пытается устроить драку с одним из судей.

Ранее Александр Овечкин помешал партнёру по «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ.

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