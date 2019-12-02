Гендиректор «Зенита» высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» оценил работу арбитров в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Гендиректор «Зенита» высказался о судействе в матче со «Спартаком»
  • @zenit_spb
  • Twitter

«По поводу удаления Оздоева — правила можно читать формально. А можно рассмотреть и понять, что это за удар — умышленный или же касание. Большинство специалистов считают, что с учётом жёлтой карточки Оздоева наказывать его второй жёлтой в этом эпизоде было нельзя», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его мнению, игра могла бы развиваться по другому сценарию, если бы удаления не произошло. Он также считает, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита». 

«Касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой, заслуживающей пенальти. В моменте с забитым мячом спорить вообще не надо. Никакого нарушения не было. Если мы будем считать это нарушением, футбол нужно переименовать в балетный футбол. Судейская бригада вчера отработала квалифицированно», — добавил Медведев.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

Ранее экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что у главного тренера команды Доменико Тедеско сдают нервы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить