Гендиректор «Зенита» высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» оценил работу арбитров в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«По поводу удаления Оздоева — правила можно читать формально. А можно рассмотреть и понять, что это за удар — умышленный или же касание. Большинство специалистов считают, что с учётом жёлтой карточки Оздоева наказывать его второй жёлтой в этом эпизоде было нельзя», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его мнению, игра могла бы развиваться по другому сценарию, если бы удаления не произошло. Он также считает, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

«Касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой, заслуживающей пенальти. В моменте с забитым мячом спорить вообще не надо. Никакого нарушения не было. Если мы будем считать это нарушением, футбол нужно переименовать в балетный футбол. Судейская бригада вчера отработала квалифицированно», — добавил Медведев.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита».

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