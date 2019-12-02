Мостовой считает, что у Тедеско сдают нервы

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).

«Постоянное жонглирование составом, ротация ради ротации. Нам говорят, что приехал тактический гений, гуру перестановок, который выстраивает игру под соперника. А по факту восемь очков в шести матчах, отставание 20 очков от первого места. О чём ещё тут можно говорить?» — сказал Мостовой RT.

Также экс-футболист «Спартака» прокомментировал поведение немецкого специалиста и его отношение к судьям.

«Видимо, он сам всё понимает и у него уже нервы сдают. Чем-то ещё объяснить то, что он вчера ворвался после игры к судьям, нельзя. Иногда не хочется комментировать его поведение на бровке и его обвинения судьи в моментах, в которых арбитр был прав. Тедеско нужно сконцентрироваться на своей команде. Ему выпал счастливый билет, когда его пригласили тренером «Спартака», он этого, видимо, пока не понял», — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой заявил, что Тедеско всё ещё не может показать, зачем его взяли в «Спартак».