Мостовой: Тедеско всё ещё не может показать, зачем его взяли в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал оценку действиям команды и главного тренера Доменико Тедеско в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).

«Тедеско всё ещё не может показать, зачем его взяли в «Спартак». Первый тайм обсуждать вообще не приходится — для красно-белых он был провальным. После перерыва неплохо начали, понеслись вперёд, но моментов, кроме удара Понсе в штангу, в принципе, не было, хотя 40 минут провели в большинстве. И это однозначно вопрос к тренеру. Его замены не то что не усилили игру, они её поломали. Кстати, уже не в первый раз. Смотрел статистику, по которой «Зенит» во втором тайме сделал больше спринтов, чем «Спартак». И это повторю — вдесятером. Мне кажется, это необъяснимо», — сказал Мостовой RT.

Ранее Мостовой заявил, что судья Мешков сломал матч «Зенит» — «Спартак» удалением Оздоева.