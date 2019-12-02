Мостовой считает, что судья Мешков сломал матч «Зенит» — «Спартак» удалением Оздоева

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ряд судейских решений в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).
Мостовой считает, что судья Мешков сломал матч «Зенит» — «Спартак» удалением Оздоева
  • РИА Новости

«Эпизод с попаданием мяча в руку Ракицкого — это не пенальти. Я вообще не уверен, что он рукой коснулся мяча, да если бы и коснулся — он лежал на земле. В первом тайме был спорный момент и с попаданием мяча в руку Зобнина. Ну коснулся мяч руки и коснулся — и там и там ничего не было. Мешков сломал игру другим решением — удалением Оздоева. А так ничего трудного для арбитров в этой игре не было. Матч проходил под диктовку одной из команд, после удаления обоюдоострой игры не было», — приводит слова Мостового Rusfootball.info.

Арбитр Виталий Мешков удалил Магомеда Оздоева на 49-й минуте матча за вторую жёлтую карточку.

Ранее Мостовой прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить