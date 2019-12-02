Стало известно расписание финала Гран-при по фигурному катанию у женщин

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Появилось расписание выступлений финала Гран-при в одиночном женском катании, на котором выступят россиянки Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.
Стало известно расписание финала Гран-при по фигурному катанию у женщин
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Фигуристки покажут короткие программы 6 декабря с 21:50 до 22:36 мск. Прокат произвольных программ состоится на следующий день с 22:55 до 23:49 мск. Показательные выступления пройдут в воскресенье с 16:00 до 18:30 мск.

Помимо четырёх россиянок, в финале Гран-при также выступят японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

Ранее определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию.

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