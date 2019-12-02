Боец UFC Орловский: ходят слухи, что Александр Емельяненко не совсем здоров

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Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), допустил проведение поединка с Александром Емельяненко.
Боец UFC Орловский: ходят слухи, что Александр Емельяненко не совсем здоров
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Кто знает, может быть, кривая сведёт меня с одним и со вторым братом когда-нибудь, поглядим. Знаю, что Александр поливает всех грязью в Instagram и интернете. Если драться за большие деньги, то главное, чтобы был полный доступ ко всем его медицинским анализам. Потому как ходят слухи, что он не совсем здоров», — заявил Орловский в сториз в Instagram.

В последнем бою Александр Емельяненко победил нокаутом представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.

Ранее Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с олимпийским чемпионом по боксу.

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