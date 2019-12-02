Игрока НФЛ дисквалифицировали на год за ставки на спорт

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Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Аризона Кардиналс» Джон Шоу дисквалифицирован минимум на один сезон из-за нарушения беттинговых правил.
Игрока НФЛ дисквалифицировали на год за ставки на спорт
  • Reuters

Согласно коллективному договору с лигой, игрокам НФЛ запрещено делать любые ставки на спорт. Дисквалификация спортсмена продлится как минимум до 15 февраля 2021 года.

«Расследование НФЛ не выявило доказательств того, что Шоу ставил на матчи своего клуба, извлекая выгоду из информации о внутренних делах команды. Также не было найдено свидетельств того, что партнёры и тренеры Шоу знали о его ставочных увлечениях», — гласит заявление НФЛ.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца.

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