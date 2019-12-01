Четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца
- Reuters
Как сообщает пресс-служба UWW, такое решение принято комитетом по этике за «выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований».
Во время чемпионата мира в казахстанском Нур-Султане Садулаев появился на публике в футболке с портретом кавказского политического и военного деятеля имама Шамиля.
Отмечается, что 23-летний россиянин, объясняя свой поступок, заявил, что не намеревался демонстрировать какие-либо политические убеждения, а также принёс свои извинения за произошедшее.
Срок дисквалификации Садулаева истекает 21 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета WADA по России.