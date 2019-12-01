Четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца

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Объединённый мир борьбы (UWW) на четыре месяца отстранил россиянина Абдулрашида Садулаева от соревнований.
Четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба UWW, такое решение принято комитетом по этике за «выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований».

Во время чемпионата мира в казахстанском Нур-Султане Садулаев появился на публике в футболке с портретом кавказского политического и военного деятеля имама Шамиля.

Отмечается, что 23-летний россиянин, объясняя свой поступок, заявил, что не намеревался демонстрировать какие-либо политические убеждения, а также принёс свои извинения за произошедшее.

Срок дисквалификации Садулаева истекает 21 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета WADA по России.

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