Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
  • РИА Новости

«Конечно, серьёзнейшие требования комитета по соответствию, и на чем они основаны — вопрос другой. Этот вопрос не ко мне. Нам остаётся ждать 9 декабря», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что комментарии по рекомендациям WADA сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту.

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