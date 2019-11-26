Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Конечно, серьёзнейшие требования комитета по соответствию, и на чем они основаны — вопрос другой. Этот вопрос не ко мне. Нам остаётся ждать 9 декабря», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что комментарии по рекомендациям WADA сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту.