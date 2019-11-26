Глава СБР: комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Глава СБР: комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту
  • РИА Новости

«Мы отказываемся от комментариев до 9-го числа, когда будет вынесено решение, повременим. В связи с тем, что любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту. Со своей стороны могу сказать, что как федерация мы выполняем все необходимые действия, руководство работает. Команды отправлены, спорт развивается», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

Ранее WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом.

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