Сборная Бельгии отказалась сыграть товарищеский матч с французами из-за риска поражения

Сборная Бельгии по футболу не приняла предложение команды Франции о товарищеском поединке, поскольку существует риск поражения.

Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe. По информации источника, поединок был запланирован на подготовительный период перед Евро-2020, однако решение об отмене встречи принял главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Сообщается, что наставник принял его из-за возможного поражения в матче, что негативно сказалось бы на психологическом состоянии игроков.

Сборная Бельгии является соперником по первому матчу команды России на чемпионате Европы — 2020.

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