Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с Овечкиным

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признался, что ему было нетрудно найти общий язык с партнёром по команде Александром Овечкиным.
Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с Овечкиным
  • © Patrick Smith / Getty Images
  • AFP

«Знаете, когда каждый день видишься с Овечкиным, то особо не замечаешь, какой с тобой рядом находится человек. А иногда глянешь на статистику и задумаешься: «Какая глыба!» Стараешься особенно не показывать эти эмоции. Мы каждый день вместе, потому намного проще к этому относимся. Да и сам Овечкин никогда не летает в облаках. Он простой человек. О таких говорят: рубаха-парень. Потому с Сашей очень просто находить общий язык», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Кузнецов и Овечкин вместе выступают за «Вашингтон» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина и три передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт».

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