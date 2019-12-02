Холлоуэй считает, что высказывания Макгрегора — всего лишь бизнес

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Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй рассказал о человечности бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Холлоуэй считает, что высказывания Макгрегора — всего лишь бизнес
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

«То, что говорит Макгрегор, — всего лишь бизнес. Иногда происходит так, что вы пересекаете черту, когда это перестаёт быть бизнесом и переходит на личное, однако он никогда так не поступал. Конор никогда не переступал эту черту. Вот что я в нём уважаю. Когда был отменён мой поединок с Хабибом Нурмагомедовым, никто не поинтересовался моим самочувствием, кроме Макгрегора. Он поддержал меня, когда сорвалась моя встреча с Брайаном Ортегой. У него есть сердце. Макгрегор — такой же человек, как и все мы. Да, он несколько раз попадал в плохие истории. Делал неправильные вещи в неподходящее время, и это плохо. Но этот чувак — человек. Вот и всё», — цитирует Холлоуэя MMA Fighting.

На пресс-конференции в Москве Макгрегор оскорбил жителей Дагестана, назвав их «трусами».

Ранее Макгрегор рассказал о своей диете перед возвращением в UFC.

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