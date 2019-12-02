Орлов: Тедеско первый тайм провалил тактически, а сворачивает всё на арбитров

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об исходе встречи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«В первом тайме «Зенит» имел подавляющее преимущество, «Спартак» всего пару раз подходил к воротам хозяев. Так что Тедеско первый тайм провалил тактически! Вот почему-то об этом он не говорит, а сворачивает всё на арбитров. Зачем он говорит про судей? Он что, заигрывает с футболистами, с руководством «Спартака»? Пускай лучше разберёт игру с первой по 45-ю минуту. Почему «Спартак» отдал центр поля? А ведь у питерцев сейчас Дриусси и Шатов далеки от пика формы, Оздоев действует с ошибками. Почему «Спартак» всем этим не воспользовался?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Ранее экс-игрок «Зенита» раскритиковал нынешний «Спартак».