Экс-игрок «Зенита» раскритиковал нынешний «Спартак»

Бывший футболист «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев критически отозвался о московском «Спартаке» после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:1).

«Нынешний «Спартак» — команда, играющая со множеством ошибок в обороне. В ней есть несколько хороших футболистов, несколько средних, а есть и те, кто просто не соответствует уровню команды, претендующей на что-то серьёзное. Сейчас «Спартак» для «Зенита» — это не соперник, а добыча. Взять Кутепова. Вопиющие ошибки. Может быть, он играет на поле только из-за лимита. Рядом с ним каждый футболист «Зенита» — звезда. Вдесятером «Зенит» играл со «Спартаком» на равных! От красно-белых сейчас остались лишь армия фанатов и название некогда большой команды», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

Ранее Рейнгольд высказался о поражении «Спартака».