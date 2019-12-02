Экс-игрок «Зенита» раскритиковал нынешний «Спартак»

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Бывший футболист «Зенита», чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев критически отозвался о московском «Спартаке» после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:1).
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал нынешний «Спартак»
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«Нынешний «Спартак» — команда, играющая со множеством ошибок в обороне. В ней есть несколько хороших футболистов, несколько средних, а есть и те, кто просто не соответствует уровню команды, претендующей на что-то серьёзное. Сейчас «Спартак» для «Зенита» —  это не соперник, а добыча. Взять Кутепова. Вопиющие ошибки. Может быть, он играет на поле только из-за лимита. Рядом с ним каждый футболист «Зенита» — звезда. Вдесятером «Зенит» играл со «Спартаком» на равных! От красно-белых сейчас остались лишь армия фанатов и название некогда большой команды», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

Ранее Рейнгольд высказался о поражении «Спартака».

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