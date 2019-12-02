Рейнгольд — о поражении «Спартака»: в нашем футболе процветает бардак

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).

«Сегодня я окончательно убедился: в нашем футболе процветает бардак! Дело не в поражении «Спартака», а в том, как проиграл «Спартак». Да, в первом тайме проиграли вчистую, но произошедшее во втором тайме, а именно момент с попаданием мяча в руку Ракицкого... И за это не ставят пенальти! Я такого ещё не видел! Это пенальти на 1000%. Ракицкий небось сам обалдел от этого решения! Это обман российского футбола! И сколько бы мы ни говорили о судействе — ничего не меняется, они просто непробиваемые! О каком футболе мы рассуждаем, если подобные пенальти не ставят? А потом мы удивляемся плохим нашим выступлениям на международной арене. Это не поражение «Спартака», а поражение всего российского футбола! Ну не надо помогать «Зениту», они сами все сделают, у них три состава. Я лично не принимаю подобный футбол и не хочу это видеть. Болельщики, покупающие билеты на стадион, трансляции игр, хотят видеть честный футбол. Надо прекратить издевательство над этой игрой. Одну команду убивают, а другую вытаскивают», — цитирует Рейнгольда Rusfootball.info.

На 76-й минуте матча мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который находился в своей штрафной площади. Арбитр матча Виталий Мешков пенальти не назначил.

Ранее Мостовой заявил, что судья Мешков сломал матч «Зенит» — «Спартак» удалением Оздоева.