Загитова приняла участие в открытии катка на Красной площади

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве представила фрагмент спектакля «Спящая красавица».

«На церемонии открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Мы с участниками шоу Навки показали фрагмент мюзикла на льду «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». И даже дождь не стал помехой торжественному мероприятию. Удивительно и волшебно, ведь на открытии в Москве было по-зимнему холодно и морозно, а на следующий день уже стало тепло», — написала Загитова в Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.