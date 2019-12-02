Загитова приняла участие в открытии катка на Красной площади

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве представила фрагмент спектакля «Спящая красавица».
Загитова приняла участие в открытии катка на Красной площади
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«На церемонии открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Мы с участниками шоу Навки показали фрагмент мюзикла на льду «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». И даже дождь не стал помехой торжественному мероприятию. Удивительно и волшебно, ведь на открытии в Москве было по-зимнему холодно и морозно, а на следующий день уже стало тепло», — написала Загитова в Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведева, Загитова и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить