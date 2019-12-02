Комличенко заявил, что не держит в голове мысли о трансфере из «Млада-Болеслава»
- РИА Новости
«На своих голах я не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда победила — тоже неплохо, забил сам и команда выиграла — вообще супер. О своём возможном трансфере я пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата Чехии. Полностью сконцентрирован на них», — цитирует Комличенко «Чемпионат».
В настоящее время Комличенко является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с десятью голами в активе.
Ранее сообщалось, что Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино.