Комличенко заявил, что не держит в голове мысли о трансфере из «Млада-Болеслава»

Короткая ссылка
Российский нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко заявил, что сосредоточен на выступлениях в составе своей нынешней команды.
Комличенко заявил, что не держит в голове мысли о трансфере из «Млада-Болеслава»
  • РИА Новости

«На своих голах я не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда победила — тоже неплохо, забил сам и команда выиграла — вообще супер. О своём возможном трансфере я пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата Чехии. Полностью сконцентрирован на них», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

В настоящее время Комличенко является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с десятью голами в активе.

Ранее сообщалось, что Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить