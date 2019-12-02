Комличенко заявил, что не держит в голове мысли о трансфере из «Млада-Болеслава»

Российский нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко заявил, что сосредоточен на выступлениях в составе своей нынешней команды.

«На своих голах я не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда победила — тоже неплохо, забил сам и команда выиграла — вообще супер. О своём возможном трансфере я пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата Чехии. Полностью сконцентрирован на них», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

В настоящее время Комличенко является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с десятью голами в активе.

Ранее сообщалось, что Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино.