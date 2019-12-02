«Уотфорд» установил рекорд АПЛ, уволив двух главных тренеров за неполные четыре месяца

После поражения от «Саутгемптона» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу руководство «Уотфорда» приняло решение отправить испанского специалиста Кике Санчеса Флореса в отставку с должности главного тренера команды.

Об этом сообщает официальный сайт «шершней».

Флорес возглавил «Уотфорд» в сентябре 2019 года, но в десяти поединках английского чемпионата его подопечные одержали только одну победу при четырёх ничьих и пяти поражениях. На данный момент команда с восемью баллами в активе занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице и отстаёт от 17-й строчки, дающей право продолжить выступления в элите ещё на сезон, на шесть очков.

Испанец стал уже вторым тренером, уволенным «Уотфордом» с начала сезона-2019/20 — предшественник Санчеса Флореса Хави Грасия был отправлен в отставку после четырёх туров чемпионата Англии, в которых команда трижды уступила и один раз сыграла вничью.

Как сообщает страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, таким образом «Уотфорд» установил новый рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) — впервые в истории турнира, разыгрывающегося с 1992 года, клуб уволил двух полноценных главных тренеров к началу декабря.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.