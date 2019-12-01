«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли вничью в 14-м туре АПЛ
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Матч, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счётом 2:2.
За «Манчестер Юнайтед» забивал Виктор Линделёф, ещё один гол в свои ворота забил вратарь «Астон Виллы» Том Хитон. У гостей отличились Джек Грилиш и Тайрон Мингс.
МЮ с 18 очками идёт на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» находится на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче после отставки Эмери.