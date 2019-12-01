«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли вничью в 14-м туре АПЛ

В рамках 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Астон Виллой».

Матч, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счётом 2:2.

За «Манчестер Юнайтед» забивал Виктор Линделёф, ещё один гол в свои ворота забил вратарь «Астон Виллы» Том Хитон. У гостей отличились Джек Грилиш и Тайрон Мингс.

МЮ с 18 очками идёт на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче после отставки Эмери.