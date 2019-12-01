«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче после отставки Эмери
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Матч, проходивший на стадионе «Карроу Роуд» в Норвиче, завершился со счётом 2:2.
В составе хозяев забивали Теему Пукки и Тодд Кантвелл. У «Арсенала» дважды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Арсенал» проводил первую игру под руководством исполняющего обязанности тренера Фредди Юнгберга, который заменил уволенного на неделе Унаи Эмери.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Обамеянга.