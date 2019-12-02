Медведев прокомментировал высказывание Тедеско о судействе матча «Зенит» — «Спартак»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил мнение, что у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не было оснований критиковать бригаду арбитров матча между коллективами из Санкт-Петербурга и Москвы в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) во главе с Виталием Мешковым.
Медведев прокомментировал высказывание Тедеско о судействе матча «Зенит» — «Спартак»
  • Доменико Тедеско / © spartak.com

«Скорее «Зениту» надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала чётко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться», — приводит слова генерального директора «Зенита» сайт Sport24.ru.

По словам Медведева, «Зениту» пришлось непросто во втором тайме поединка со «Спартаком», большую часть которого подопечные Сергея Семака провели в меньшинстве.

«Но «Зенит» не только выдержал, но и создал два голевых момента, но Александр Ерохин и Артём Дзюба не сумели их реализовать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в поединке 18-го тура РПЛ. По окончании матча наставник красно-белых выразил недовольство работой арбитров, не назначивших чистый, по его мнению, пенальти в ворота соперника.

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