Медведев прокомментировал высказывание Тедеско о судействе матча «Зенит» — «Спартак»
- Доменико Тедеско / © spartak.com
«Скорее «Зениту» надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала чётко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться», — приводит слова генерального директора «Зенита» сайт Sport24.ru.
По словам Медведева, «Зениту» пришлось непросто во втором тайме поединка со «Спартаком», большую часть которого подопечные Сергея Семака провели в меньшинстве.
«Но «Зенит» не только выдержал, но и создал два голевых момента, но Александр Ерохин и Артём Дзюба не сумели их реализовать», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в поединке 18-го тура РПЛ. По окончании матча наставник красно-белых выразил недовольство работой арбитров, не назначивших чистый, по его мнению, пенальти в ворота соперника.