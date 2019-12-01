Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
  • РИА Новости

«По поводу гола не скажу, было или не было. Во втором тайме мы лучше играли, создавали преимущество на флангах. Пенальти был чистейший. Я не знаю, что говорить ребятам. Если так будет продолжаться и дальше, то не понимаю, как потом играть в футбол», — заявил Тедеско в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

На 76-й минуте мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который находился в своей штрафной площади.

Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» не выпускают со стадиона после матча даже с билетами на поезд.

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