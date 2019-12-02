Мяч Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу
- © Antonietta Baldassarre/ Insidefo
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Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Джастин Клюйверт и Диего Перотти, а также полузащитник Генрих Мхитарян.
Этот успех помог команде Паулу Фонсеки набрать 28 очков и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. От лидирующего «Интера» римский коллектив отстаёт на девять баллов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не смог победить «Сассуоло» в 14-м туре чемпионата Италии по футболу.