Мяч Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу

В поединке 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» на выезде одержала победу над «Вероной» со счётом 3:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Джастин Клюйверт и Диего Перотти, а также полузащитник Генрих Мхитарян.

Этот успех помог команде Паулу Фонсеки набрать 28 очков и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. От лидирующего «Интера» римский коллектив отстаёт на девять баллов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не смог победить «Сассуоло» в 14-м туре чемпионата Италии по футболу.