Галактионов поздравил Лихачёва с третьим местом на ЧМ по пляжному футболу

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поздравил наставника национальной команды страны по пляжному футболу Михаила Лихачёва с завоеванием бронзовых медалей чемпионата мира.

«Это эмоции настоящего профессионала. Человека и тренера, который полностью посвящает себя команде и профессии! Топ-тренер и топ-человек!!! Мои поздравления, Михаил Викторович! Мои поздравления сборной России по пляжному футболу, игрокам, тренерскому штабу, персоналу команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира!» — написал Галактионов в Instagram, выложивший фото Лихачёва.

Сборная России в матче за третье место на чемпионате мира обыграла команду Японии со счётом 5:4.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Японию и выиграла бронзу ЧМ по пляжному футболу.

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