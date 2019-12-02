Галактионов поздравил Лихачёва с третьим местом на ЧМ по пляжному футболу
«Это эмоции настоящего профессионала. Человека и тренера, который полностью посвящает себя команде и профессии! Топ-тренер и топ-человек!!! Мои поздравления, Михаил Викторович! Мои поздравления сборной России по пляжному футболу, игрокам, тренерскому штабу, персоналу команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира!» — написал Галактионов в Instagram, выложивший фото Лихачёва.
Сборная России в матче за третье место на чемпионате мира обыграла команду Японии со счётом 5:4.
Ранее сообщалось, что сборная России победила Японию и выиграла бронзу ЧМ по пляжному футболу.