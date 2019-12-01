Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

«Несколько десятков людей закрыли за решёткой за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова, а ты поехал домой ужинать. Нельзя никого сажать за слова, даже на день — это моё глубокое убеждение. Тот случай, когда имею на это не голословное право: про меня кричали и пели не раз — и ещё споют. А ведь можно было сейчас попросить отпустить. Заявить, что дело зашло слишком далеко. Много чего можно было сказать. А ты ещё и фашистами их назвал. Ну и кто ты сам после этого?» — написал Уткин в Telegram.

Перед матчем «Зенит» — «Спартак» правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали более 100 московских болельщиков. После матча представители силовых структур не выпускали фанатов гостей с сектора.

Ранее Семак заявил, что критика служит для Дзюбы дополнительной мотивацией.