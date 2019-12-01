Семак считает, что критика служит для Дзюбы дополнительной мотивацией

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления в адрес форварда его команды Артёма Дзюбы со стороны болельщиков «Спартака».
Семак считает, что критика служит для Дзюбы дополнительной мотивацией
  • © РИА Новости

«Я прекрасно Артёма знаю. Мы говорили с ним ещё после его возвращения из национальной сборной. Это человек, которого мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой. Сегодня с его участием был забит мяч, кроме того, мы могли забить ещё несколько. Выкрики спартаковских фанатов в адрес Дзюбы? Мне кажется, не стоит делить болельщиков. Нецензурные выкрики — это  вопрос культуры боления. К сожалению, у нас такие вещи происходят. С матом надо бороться. Неважно, со стороны чьих болельщиков он несётся. Нужно болеть культурно», — считает Семак.

На протяжении матча «Зенит» — «Спартак» болельщики гостей выкрикивали нецензурные заряды в адрес Дзюбы.

Ранее Семак заявил, что в меньшинстве у его команды всё равно были хорошие моменты для второго гола.

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