Семак считает, что критика служит для Дзюбы дополнительной мотивацией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления в адрес форварда его команды Артёма Дзюбы со стороны болельщиков «Спартака».

«Я прекрасно Артёма знаю. Мы говорили с ним ещё после его возвращения из национальной сборной. Это человек, которого мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой. Сегодня с его участием был забит мяч, кроме того, мы могли забить ещё несколько. Выкрики спартаковских фанатов в адрес Дзюбы? Мне кажется, не стоит делить болельщиков. Нецензурные выкрики — это вопрос культуры боления. К сожалению, у нас такие вещи происходят. С матом надо бороться. Неважно, со стороны чьих болельщиков он несётся. Нужно болеть культурно», — считает Семак.

На протяжении матча «Зенит» — «Спартак» болельщики гостей выкрикивали нецензурные заряды в адрес Дзюбы.

Ранее Семак заявил, что в меньшинстве у его команды всё равно были хорошие моменты для второго гола.