Семак: в меньшинстве у нас всё равно были хорошие моменты для второго гола

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:0) в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В меньшинстве играть всегда тяжелее, хотя у нас всё равно были хорошие моменты. Нужно было реализовать свои выходы. У Ерохина был, у Артёма Дзюбы момент прекрасный. Могли забить и второй мяч. Во втором тайме при нашем графике мы уже не могли действовать с позиции силы. В первом тайме, когда составы были равны, играли хорошо. Практически ничего не позволили создать у наших ворот и в атаке смотрелись неплохо. В эпизоде с удалением Оздоев не играл опасно. Таких эпизодов десятки, если не сотни во время матча. Насчёт того, было или не было удаления, решать не мне. В верховых единоборствах футболистам надо куда-то девать руки. Когда они попадают по сопернику, получают карточку. К Оздоеву никаких претензий. «Спартак» не удивил во втором тайме. Они молодцы, старались изменить ход матча. Но, в принципе, даже в меньшинстве, я думаю, мы справлялись с их атаками. Голевых моментов с убойных позиций, наверное, у них не было», — сказал Семак после матча.

Ранее экс-арбитр ФИФА Левников заявил, что за фол Оздоева в корпус не следовало давать пенальти.