Экс-арбитр ФИФА Левников: за фол Оздоева в корпус не следовало давать пенальти

Бывший арбитр ФИФА и экс-президент Коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал спорные эпизоды матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Первая карточка Оздоева не вызывает сомнений. Касание бедром, срыв перспективной атаки, жёлтая на 100%. Во втором, с точки зрения инструкции департамента судейства, безрассудное поведение, но это скорее пограничная ситуация для второй карточки, ведущей к удалению. VAR нельзя было использовать, так как была не прямая красная, а вторая жёлтая. За фол Оздоева в корпус не следовало давать пенальти», — заявил Левников в эфире «Матч ТВ».

Также экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку защитника «Зенита» Ракицкого в штрафной площади питерцев.

«VAR подсказал Мешкову, что согласно новым правилам не следовало назначать, и Мешков принял правильное решение», — добавил Левников.

Ранее сообщалось, что Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались во время матча «Зенит» — «Спартак».