Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года из-за скандала вокруг базы данных московской лаборатории.

«Моя главная мысль. У чистых спортсменов при любых раскладах должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от Олимпиад и чемпионатов мира на основании паспорта лишь за то, что их страна совершала ошибки», — заявил Фуркад в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию на четыре года от крупных международных турниров.

Ранее сообщалось, что президент IBU прокомментировал возможное отстранение России из-за допингового скандала.