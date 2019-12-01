Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта
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«Моя главная мысль. У чистых спортсменов при любых раскладах должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от Олимпиад и чемпионатов мира на основании паспорта лишь за то, что их страна совершала ошибки», — заявил Фуркад в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию на четыре года от крупных международных турниров.
Ранее сообщалось, что президент IBU прокомментировал возможное отстранение России из-за допингового скандала.