Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта

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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года из-за скандала вокруг базы данных московской лаборатории.
Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта
  • © РИА Новости

«Моя главная мысль. У чистых спортсменов при любых раскладах должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от Олимпиад и чемпионатов мира на основании паспорта лишь за то, что их страна совершала ошибки», — заявил Фуркад в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию на четыре года от крупных международных турниров.

Ранее сообщалось, что президент IBU прокомментировал возможное отстранение России из-за допингового скандала.

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