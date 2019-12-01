Куклина — о выступлении на этапе КМ в Эстерсунде: ходом должна прибавлять
- РИА Новости
«Всегда надеюсь на лучшее. Стартовала не совсем хорошо. Ходом должна прибавлять, это со стартами происходит. Была уверенность на протяжении всего подготовительного периода, что прибавка будет в ходе. Но пока не получается это реализовать, хотя резервы есть», — заявила спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».
Куклина заняла 17-е место в классическом спринте.
Ранее Миронова заявила, что попытается исправить ошибки на стрельбе.