Куклина — о выступлении на этапе КМ в Эстерсунде: ходом должна прибавлять

Российская биатлонистка Лариса Куклина после спринтерской гонки на этапе КМ в Эстерсунде заявила, что должна прибавить ходом.

«Всегда надеюсь на лучшее. Стартовала не совсем хорошо. Ходом должна прибавлять, это со стартами происходит. Была уверенность на протяжении всего подготовительного периода, что прибавка будет в ходе. Но пока не получается это реализовать, хотя резервы есть», — заявила спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Куклина заняла 17-е место в классическом спринте.

Ранее Миронова заявила, что попытается исправить ошибки на стрельбе.