Куклина — о выступлении на этапе КМ в Эстерсунде: ходом должна прибавлять

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Российская биатлонистка Лариса Куклина после спринтерской гонки на этапе КМ в Эстерсунде заявила, что должна прибавить ходом.
Куклина — о выступлении на этапе КМ в Эстерсунде: ходом должна прибавлять
  • РИА Новости

«Всегда надеюсь на лучшее. Стартовала не совсем хорошо. Ходом должна прибавлять, это со стартами происходит. Была уверенность на протяжении всего подготовительного периода, что прибавка будет в ходе. Но пока не получается это реализовать, хотя резервы есть», — заявила спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Куклина заняла 17-е место в классическом спринте.

Ранее Миронова заявила, что попытается исправить ошибки на стрельбе.

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