Миронова заявила, что попытается исправить ошибки на стрельбе

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала итог спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Миронова заявила, что попытается исправить ошибки на стрельбе
  • РИА Новости

«Я расстроилась, что допустила три промаха, так как ногами чувствовала себя хорошо. Сейчас меня больше волнует лёжка. Стоя, я видела свой промах, допустила его, потому что поторопилась. А лёжа мне было совершенно непонятно, откуда взялись эти два штрафа. Не знала, что у меня вторая скорость дня. Будем исправлять ошибки в стрельбе и показывать результат. На этот раз я получила удовольствие от гонки. Максимально отработала на каждом участке, учитывая вчерашние ошибки», — заявила Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россиянка в классическом спринте стала лучшей среди соотечественниц и заняла 15-е место.

Ранее сообщалось, что Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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