Касперович назвал слабое место биатлониста Елисеева

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал завоевание Матвеем Елисеевым бронзы в спринтерской гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Матвей очень трудолюбивый. В семье всё построено для того, чтобы у него был результат. Он окреп, пока не хватает дистанционной скорости на финиш — это его слабое место, но я думаю, он работает над этим. И в этой гонке очень понравилось, что он выдержал. На первом этапе он показал хороший результат», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что, судя по первым гонкам сезона, в мужской сборной России всё идёт по плану.

«Александр Логинов не выпадает, грамотно работает на рубеже, но пока не хватает скоростной выносливости, но это нормальное явление для первого этапа. Всё будет нормально и дальше», — добавил специалист.

26-летний Елисеев впервые в карьере завоевал награду на Кубке мира, заняв третье место в спринте. На финише он уступил победителю 19,9 секунды, но не допускал промахов при стрельбе. Прежде его лучшим индивидуальным результатом в спринте было десятое место.

Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение, что бронза Елисеева воодушевит всю сборную России.