Фанат «Спартака» рассказал о массовых задержаниях московских болельщиков в Санкт-Петербурге

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Болельщик «Спартака» по имени Всеволод рассказал, как происходило его задержание перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге.
Фанат «Спартака» рассказал о массовых задержаниях московских болельщиков в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Я сегодня сидел в кафе, обедал. Приехал центр «Э» и обычные сотрудники полиции. Всех забрали. Просто так. На любые вопросы даётся следующий ответ: «Вы сами всё знаете. Во избежание беспорядков». Самое дикое состоит в том, что мы мирно сидели в компании питерских болельщиков. Нас привезли в участок, заставили срезать с зимней одежды различные элементы. Либо остаться без одежды. Дальше суд в понедельник. Всем шьют нецензурную брань в общественном месте. С нами молодые болельщики, один человек — инвалид. Он с нерабочей правой рукой. Тоже, видимо, хотел драться. Мы в коридоре сидим, а фанаты — по камерам. Ночью забрали около ста человек, забирали прямо из заведений в центре. Сейчас всё это продолжается. Здесь беспредел. Всё, нас забирают в камеру, телефон отбирают, конец связи», — приводит слова болельщика «Спорт-Экспресс».

Матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Радимов высказался о возможной усталости «Зенита» в дерби со «Спартаком».

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