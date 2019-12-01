Радимов высказался о возможной усталости «Зенита» в дерби со «Спартаком»

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов рассказал о физическом состоянии игроков «Зенита» в преддверии дерби со «Спартаком».
Радимов высказался о возможной усталости «Зенита» в дерби со «Спартаком»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Усталость? Это исключено. Послушайте, игра с «Лионом» состоялась в среду, со «Спартаком» «Зенит» сыграет только в воскресенье. У команды будет четыре дня на отдых. Этого вполне достаточно. Тем более, когда одерживаешь победы, получаешь положительные эмоции и восстанавливаешься быстрее», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Радимов заявил, что голов в матче «Зенит» — «Спартак» будет много.

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