Логинов объяснил свой промах в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Короткая ссылка
Россиянин Александр Логинов прокомментировал свой промах при стрельбе в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Логинов объяснил свой промах в спринте на этапе КМ в Эстерсунде
  • Reuters

«Здесь сегодня очень сложная ветровая ситуация. Ещё на пристрелке долго не мог понять, на какую установку. Есть разница, на крайних установках ветер закручивает, и он кажется послабее, впрочем, винтовку удерживать сложнее. Ветер чувствовался, но чуть-чуть не справился, нужно было сохранять концентрацию на все выстрелы», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

По итогам спринта 27-летний россиянин с одним промахом занял четвёртое место, уступив 7,2 секунды своему соотечественнику Матвею Елисееву, ставшему третьим.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев посвятил жене свою первую в карьере бронзу на этапе КМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить