Логинов объяснил свой промах в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Россиянин Александр Логинов прокомментировал свой промах при стрельбе в спринтерской гонке на 10 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Здесь сегодня очень сложная ветровая ситуация. Ещё на пристрелке долго не мог понять, на какую установку. Есть разница, на крайних установках ветер закручивает, и он кажется послабее, впрочем, винтовку удерживать сложнее. Ветер чувствовался, но чуть-чуть не справился, нужно было сохранять концентрацию на все выстрелы», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

По итогам спринта 27-летний россиянин с одним промахом занял четвёртое место, уступив 7,2 секунды своему соотечественнику Матвею Елисееву, ставшему третьим.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев посвятил жене свою первую в карьере бронзу на этапе КМ по биатлону.